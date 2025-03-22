◇女子ゴルフツアーVポイント×SMBCレディース第2日（2025年3月22日千葉県紫CCすみれC＝6668ヤード、パー72）ツアー初出場の青木香奈子（24＝マイナビ）が3バーディー、3ボギーの72で回った。通算1アンダーで8位から9位に後退したものの、上位で予選通過を果たした。24歳のルーキーは「目標にしていた予選通過ができて一安心」と頬を緩めた。正確なショットが持ち味だが、この日はショートゲームが冴えた。グリーン