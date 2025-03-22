¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¸¥ª¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦50¡Ë¤¬22Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸µDeNA³°Ìî¼ê¡¦¹ÓÇÈæÆ»á¡Ê39¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÜºêÎÜ°Í¡Ê41¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¼ã¼ê¤ÎÌö¿Ê¤ËÂç¤­¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤Ï¤Ê¤ï¡Ê48¡Ë¡¢µÜºê¡¢¾®»³°¦Íý¡Ê33¡Ë¤Îµð¿Í¥Õ¥¡¥ó3¿Í¤Èµð¿ÍOB¤Ç¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¹â¶¶¾°À®»á¡Ê49¡Ë¤¬½¸·ë¡£Æ±¶É¤Î±ì»³¸÷µª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê62¡Ë¤ò¿Ê¹ÔÌò¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä