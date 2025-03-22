◆第９７回センバツ高校野球大会第５日▽１回戦早実８―２高松商（２２日・甲子園）高松商（香川）のアルプス席では、阪急の捕手として４度のリーグ優勝に導いた岡村浩二さん（享年８２）の次男・克也さん（５３）が観戦した。父子ともに高松商のＯＢ。１９２４年の第１回大会決勝で争った早実（東京）が相手ということで、克也さんは父と早実ＯＢ・王貞治さんのツーショット写真を手にして、熱戦を見届けた。浩二さんは高松