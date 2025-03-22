県内４地区で開幕した春季県大会地区予選＝横浜商高グラウンド高校野球の春季県大会地区予選が２２日、県内４地区で開幕した。昨秋県大会準優勝の東海大相模は上鶴間に１７―０、同４強の平塚学園、横浜隼人もそれぞれ５回コールド勝ちした。横浜商高グラウンドでは２試合が行われ横浜商（Ｙ高）が金井を１３―０で５回コールド、秀英が逗子葉山を１３―７で下した。各地区とも３、４校ブロックの総当たり戦で勝ち上がった７