2025年3月21日、岐阜県大垣市に住む20代の女性が「はしか」に感染していたことがわかり、県が注意を呼びかけています。岐阜県によりますと、大垣市に住む20代の女性は、3月15日から発熱やのどの痛みなどがあり、医療機関を受診して検査した結果、3月21日、はしかの感染が確認されました。女性に渡航歴はなく、感染経路は不明だということです。女性は症状が出た15日に、愛知県一宮市の飲食店や大垣市のドラッグストアに滞