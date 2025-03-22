【モデルプレス＝2025/03/22】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）が、20日から21日にかけて韓国・仁川文鶴競技場主競技場にてファンミーティング『2025 SVT 9TH FAN MEETING＜SEVENTEEN in CARAT LAND＞』（以下『CARAT LAND』）を開催。約5万8000人の観客が集結した。【写真】SEVENTEENミンギュ、短髪イメチェン姿公開◆SEVENTEEN、韓国でファンミ開催今回の「CARAT LAND」は、創立10年目を迎えたセボンカンパニーが団