ポスティングで3投手が移籍…佐々木以外はマイナーから這い上がり2025年メジャーリーグは、東京ドームで行われた18日のカブス-ドジャースの「MLB Tokyo Series presented by Guggenheim」で幕を明けた。第2戦には佐々木朗希投手がメジャーデビューを飾り、3回1失点で勝利に貢献。今季はNPBから佐々木を含めて4選手が海を渡ったが、本国開幕を1週間前に控え、立ち位置は大きく異なる状況から始まりそうだ。佐々木はロッテからポ