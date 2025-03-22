西武とのオープン戦に先発したDeNA・平良＝ベルーナドームDeNAの平良はコースを丁寧に突き、5回を無安打無失点と好投した。牧は適時打を含む2安打を放ち、順調な仕上がりを見せた。佐野も適時打。西武の渡辺は球威十分の直球を軸に3回を投げて5三振を奪い、無得点に抑えた。