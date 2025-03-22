4月5日21時54分より放送される『with MUSIC』（日本テレビ系）の、出演アーティストおよび歌唱曲が発表された。 （関連：Mrs. GREEN APPLE 大森元貴、藤井 風、King Gnu 常田大希、Ado……本人出演CMで際立つそれぞれの個性） 今回出演するのは、Ado、SixTONES、Number_i、HANAの4組。なお、本放送より番組開始時間が22時の枠となり、番組ロゴもリニューアルされた。 今回は、Adoがメインゲストとして登場。