◇女子ゴルフツアーVポイント×SMBCレディース第2日（2025年3月22日千葉県紫CCすみれC＝6668ヤード、パー72）4位から出た渋野日向子（26＝サントリー）は4バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの72で回り通算2アンダーで6位に後退した。首位とは10打差。大勢のギャラリーが見守る1番で、ティーショットを右の林に打ち込んだ。「フガフガする（力が入る）と思ったので、脱力で打とうと思ったら、あまりに脱力しすぎて。