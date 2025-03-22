石破首相は２２日、神奈川県横須賀市の防衛大学校の卒業式で訓示し、「武力侵攻が起きた時、当たり前だった日常が失われることはウクライナの例を見れば明らかだ。防衛力の抜本的強化は我が国の抑止力強化に不可欠だ」と強調した。「防衛力の最大の基盤は人だ」とも語り、引き続き自衛官の処遇改善に取り組む考えを示した。今年度の本科の卒業生は留学生を除き３６３人（うち女性５６人）。このうち自衛官にならない任官拒否者