（22日、第97回選抜高校野球大会1回戦常葉大菊川3―4聖光学院）常葉大菊川―聖光学院タイブレークの延長十二回裏聖光学院1死一、三塁、鈴木に中犠飛を打たれた投手佐藤大介?=上田博志撮影1点リードの延長十一回裏、無死一、二塁から始まるタイブレーク。好投した大村昂輝投手（3年）を救援し、左翼で出場していたエースの佐藤大介投手（2年）が公式戦初のマウンドに立った。「びびることなく、全力で立ち向かおう。楽し