3月22日、阪神競馬場で行われた第4Rで、秋山真一郎調教師（栗東）は、管理するバッケンレコード（武豊騎手）が1着となり、JRA初勝利を挙げた。【阪神4R】秋山真一郎調教師が初勝利…武豊騎手が勝利に導く「尊敬する豊さん大好き」秋山真一郎調教師コメント「チャンスのある馬を預けていただいてオーナーに感謝しています。これからも応援よろしくお願いします。そして、尊敬する豊さん大好き」