All About ニュース編集部は2024年10月4日〜11月19日、全国10〜70代の男女233人を対象に「あったらうれしいナンバープレートの地名」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「ナンバープレートにしたい」と思う富山県の地名を紹介します！【10位までのランキング結果を見る】2位：氷見市2位は「氷見市」でした。富山県の北西部、能登半島の東側に位置しています。氷見市は、日本海に面しており、地場産の