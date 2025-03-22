3月22日、静岡県内は高気圧に覆われて晴れ、各地で気温が上がりました。 【写真を見る】「あったかいですね すごく」静岡市清水区と富士市で24.2℃ 静岡県内各地で4月中旬から5月下旬並みの暖かさ 日中の最高気温は ▼静岡市清水区と富士市で24.2℃ ▼熱海市網代で22℃ ▼浜松市中央区で21.7℃ と各地で4月中旬から5月下旬並みの暖かさとなりました。 ＜街の人＞ 「あったかいですね。すごく」 「気温が高くなると外に