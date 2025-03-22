3月22日午前10時15分頃、静岡県沼津市下河原町で「家が燃えています。茶色の煙が上がっています」と近隣の住民から119番通報がありました。 【写真を見る】「家が燃えている 茶色の煙が上がっている」沼津市で4棟焼く住宅火災 90歳女性が病院へ運ばれる＝静岡・沼津市 火は、90歳の女性の木造2階建ての住宅から出て、周辺の住宅3棟も焼き、約4時間半後に消し止められました。 出火当時、90歳の女性は家にいて、近くの住民が声を