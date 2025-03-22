西武・渡辺勇太朗投手（２４）が２２日、ＤｅＮＡとのオープン戦（ベルーナ）に先発登板し３回３６球を投げ、３安打無失点５奪三振。７年目で初の開幕ローテーション入りに最終調整を終えた。登板後、渡辺は「内容もよかったですし、安打は打たれましたけど、点を取られなくてよかった。（ストレートは）特有のシュート回転をしながらフケていくんですが、僕の中では悪い球ではないので良かったです」とコメント。続けて「スプ