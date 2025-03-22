WÇÕ½Ð¾ì·èÄê¤Î´î¤Ó¤È¥Ù¥ó¥Á³°¤Î²ù¤·¤µ¤ÎÎ¾Êý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£8Âç²ñÏ¢Â³¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿20Æü¤ÎWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡¦¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï(¡û2-0)¤ÇÆüËÜÂåÉ½FW¸Å¶¶µü¸è(¥ì¥ó¥Ì)¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¡£¡Ö²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¤Áª¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢É¬¤º½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶¾ð¤ò²¡¤·»¦¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ò´î¤ó¤À¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì