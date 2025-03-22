京都出身3人組バンド KI_EN（キエン）が、3rdシングル「性根」を本日3月22日に配信リリース。また、8月9日にKYOTO MUSEにてワンマンライブを開催する。 （関連：【動画あり】KI_ENライブ写真） 本情報は、本日3月22日、地元 京都で開催された初のワンマンライブ『合縁_奇縁』にて発表されたもの。チケットソールドアウトで迎えた同公演では、本日リリースされた「性根」を含む全13曲を披露した。詳細は後