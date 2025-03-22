3月17日～21日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄市場決算期 修正前 修正後修正率更新日 東京機東Ｓ 25/ 3160500 212.5 3/17 グッドパッチ東Ｇ 25/ 8195422 116.4 3/18 イクヨ東Ｓ 25/ 3 25 4788.0 3/19