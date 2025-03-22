ソフトバンクは２２日、広島とのオープン戦（みずほペイペイ）に１―２で敗れた。試合後、小久保監督は開幕一軍に向けた絞り込みについて言及。「中継ぎは明日（２３日の広島戦後に）最終決定します。又吉（克樹）には伝えました。入れなかった…」と明かした。ホークスのリリーフ陣は１２球団屈指の戦力を誇る。オスナ、ヘルナンデス、松本裕、藤井、杉山、尾形の６人はすでに地位を確立。中継ぎ陣の一軍争いはハイレベルかつ