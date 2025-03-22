岐阜県吹奏楽連盟の口座から現金を横領したとして、元事務局長の55歳の男が逮捕されました。 業務上横領の疑いで逮捕されたのは、住所不定、無職の江口邦彦容疑者（55）です。 警察によりますと、江口容疑者は岐阜県吹奏楽連盟の事務局長として会計事務を担当していた2021年8月、連盟の預金口座から自分の口座に現金100万円を振り込み横領した疑いがもたれています。 調べに対し、江口容疑者は容疑を認めています。