アサヒ飲料は「ワンダ」ブランドで24年ぶりとなる大規模なリニューアルを実施し、ブランド価値を高めていく。3月18日、事業方針説明会に登壇した米女太一社長は「100年ブランドの継続的な成長を目指すとともに、新100年ブランドを見据えて、『ワンダ』『十六茶』『おいしい水』に重点的に経営資源を投入する」と意気込みを語る。新100年ブランドに向けた取り組みの第一歩として、「ワンダ」ブランドのフルリニューアルを4月1