◇女子ゴルフツアーVポイント×SMBCレディース第2日（2025年3月22日千葉県紫CCすみれC＝6668ヤード、パー72）米ツアーを主戦場とする吉田優利（24＝エプソン）は1打差の2位から出て8バーディー、ボギーなしの64をマークし、通算12アンダーで単独首位に浮上した。2位とは8打差。隙のないゴルフだった。1番でグリーン手前から9メートルをパターで沈めてバーディー発進。3番で8ヤードを58度のウエッジで放り込むと6番まで