日本代表のDF関根大輝（スタッド・ランス）が、22日にメディア対応を行なった。FIFAワールドカップ26アジア最終予選 第7節バーレーン代表戦に勝利し、8大会連続8回目のワールドカップ出場を決めた日本代表。ここまで6勝1分無敗・24得点2失点と圧倒的な強さを見せる“サムライブルー”は、25日に『埼玉スタジアム2002』で開催される第8節サウジアラビア代表戦を控えている。バーレーン代表戦ではメンバーから外れた関根。本大