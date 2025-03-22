FIFAワールドカップ26南米予選・第13節が21日に行われ、アルゼンチン代表がウルグアイ代表を1−0で下した。同試合で決勝ゴールを挙げたMFティアゴ・アルマダ（リヨン／フランス）が、AFA（アルゼンチンサッカー協会）を通して、喜びの声を届けた。前節終了時点で勝ち点「25」を積み上げ、首位を走るアルゼンチン代表と、「20」ポイントを獲得して2位につけるウルグアイ代表の一戦。試合はスコアレスで時計の針が進んだものの、