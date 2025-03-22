日本代表は22日、3日後に控えたFIFAワールドカップ26アジア最終予選・グループC第8節のサウジアラビア代表戦に向けて本格的なスタートを切った。練習後、MF三笘薫（ブライトン／イングランド）が報道陣の取材に応じ、同試合に向けた意気込みだけでなく、およそ1年3カ月後に控えた本大会に向けての思いも口にした。日本代表は20日、勝てば他会場の結果を問わず、ワールドカップ本大会の出場を決められるという状況のなか、第7節