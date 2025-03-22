タレント・辻希美（37）と俳優・杉浦太陽（44）の長女・希空(のあ・17)が22日、自身のインスタグラムを更新。弟・昊空（そら）くんの12歳の誕生日をお祝いし、きょうだいでのおんぶショットを公開した。【写真】「この写真幸せすぎる」辻ちゃんの長女・希空が弟の誕生日に披露した“おんぶ”ショット「そっちゃん12歳のお誕生日おめでとう」とつづり、2枚の写真をアップ。誕生日の装飾の前でおんぶをする、きょうだい4人のほほ