◆オープン戦阪神３―３オリックス（２２日・京セラドーム大阪）オリックスの中川圭太内野手が「１番・中堅」で先発し、４打数４安打１四球と大暴れした。初回、相手先発・富田の２球目を捉え、強烈な三塁内野安打をマーク。３回１死二塁の第２打席では富田の４球目を左前にはじき返し、一、三塁と好機を拡大した。５回１死の第３打席では、またも富田の２球目を捉え、左翼線を破る二塁打。７回１死の第４打席では、３番手