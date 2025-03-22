元乃木坂46で女優の西野七瀬（30）が22日放送のTBSラジオ「田中みな実あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。昨年の3月31日に結婚した俳優の山田裕貴との生活について語った。以前から西野と親しいフリーアナウンサー田中みな実から「結婚しても何も変わらないよね。いい意味で」と言われた西野は「変わらないですね。むしろお家でも、各々ゲームをやっているので。ゲーム」と語った。人気ゲーム「モンスターハンター」