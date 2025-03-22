ニッポン放送「ショウアップナイタースペシャルラジオペナントレース」（土曜後5・50）が22日に生放送され、巨人OBで元メジャーリーガーの高橋尚成氏（49）がゲスト出演。若手選手時代の“尻出し事件”について語った。この日は、はなわ（48）、宮崎瑠依（41）、小山愛理（33）の巨人ファン3人と巨人OBの高橋氏が集結。同局の煙山光紀アナウンサー（62）を進行役に「ジャイアンツ今年こそ日本一だ！大作戦」をテーマに70分間