（22日、第97回選抜高校野球大会1回戦滋賀学園0―3浦和実）スタンドへのあいさつから引き揚げる滋賀学園の選手たち=伊藤進之介撮影長崎蓮汰投手（3年）が、待ち望んだ甲子園のマウンドに立った。五回に3失点したが、七回途中まで140キロ前後の直球に緩い変化球を交ぜながらの力投を見せた。昨夏の甲子園では、8強入りしたチームのベンチで悔しい思いをした。長身から投げ下ろす投球が武器の右腕だが、出番が回って来なかった