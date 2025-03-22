サッカーのサニックス杯U―17（17歳以下）女子サッカー大会2025（西日本新聞社など後援）は22日、福岡県宗像市のグローバルアリーナで予選リーグの3日目があり、神村学園高（鹿児島）となどが4強入りした。23日の準決勝は神村学園高が大阪学芸高と、INAC神戸レオンチーナが追手門学院高（大阪）と対戦。最終日の24日に優勝決定戦が行われる。【予選リーグ第3日】▶グループA＝追手門学院高（大阪）1―0AICJ高（広島）、東