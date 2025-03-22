レイニが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』に初登場。ドラマ『相続探偵』（日本テレビ系）の主題歌「ラストレター」を披露する。 （関連：BE:FIRST MANATOの的確なコメント力スポーツからバラエティまで……LEOに続く存在として幅広い活躍見せるか？） 『FLASH THE FIRST TAKE』は、『THE FIRST TAKE』と同じ白い空間のなかでアーティストたちが60秒の一