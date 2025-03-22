自民党の広島県連は、3月21日、次期総選挙で広島5区の公認候補予定者となる支部長を公募した結果、尾道市の弁護士・今井健仁氏を選んだと発表した。今井氏は京都市の出身。都内にある法律事務所の代表として勤務したあと、2024年8月に選挙区内の尾道市に転居。今回の公募に応募していた。公募があった広島5区は、中選挙区時代の旧広島3区に含まれ、長く宮澤喜一元首相の選挙区でもあった。それもあって、今回、喜一氏の甥に