中国国務院新聞弁公室がこのほど開いた消費振興に関する記者会見で、国家発展・改革委員会の李春臨（リー・チュンリン）副主任は「『残業文化の常態化』といった際立つ問題点に焦点を合わせ、『消費振興特別行動計画』は『休息・休暇の権益保障』に対して関連する措置を講じ、その実施への監督強化を通して、有給休暇制度を確実に実施するよう働きかけ、労働者の労働時間を違法に引き延ばしてはならないと明確化し、同時にオフピー