【モデルプレス＝2025/03/22】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）のデビュー1周年を記念した初の全国ツアー・CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025「CAN’T STOP CUTIE」が開催されることが発表された。【写真】CUTIE STREET、満員の初単独ライブ◆CUTIE STREET、初の全国ツアー決定本ツアーは8月27日の埼玉・和光市文化会館での公演を皮切りに、宮城、愛知、東京、大阪、京都、兵庫、北海道