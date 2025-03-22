女優の桜井日奈子（27）がこのほど、2024年に発売した最新写真集「桜井日奈子10周年記念写真集鴇色（ときいろ）」（東京ニュース通信社）が3回目の重版が決まったことを発表した。それに併せて、大胆すぎるヌーディーなアナザーカットも公開された。 【写真】公開されたアナザーカットヌーディーな雰囲気がたまらん！ 2024年秋に発売された「桜井日奈子10周年記念写真集 鴇色