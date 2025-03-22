元乃木坂46の秋元真夏と生田絵梨花が21日、それぞれのインスタグラムを更新し、昨年一緒にバリ島を訪れた“親友旅行”の思い出を公開。プライベートでの仲睦まじい2ショットに、ファンからは歓喜と感動の声が相次いでいる。【写真】秋元真夏＆生田絵梨花、バリでの“親友旅”ショットを多数公開ともに乃木坂46の1期生として活動した2人。秋元は卒業後、バラエティ番組を中心に活躍し、一方の生田は女優・歌手として着実にキャ