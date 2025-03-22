日本代表は２２日、アジア最終予選のサウジアラビア戦（２５日・埼スタ）に向けて千葉県内で練習を再開した。２０日のバーレーン戦に勝利し８大会連続のＷ杯出場を決めた直後の公開練習とあって、集まった約８００人のファンからは、選手たちに黄色い声援も飛んだ。しかしＷ杯優勝を目標に掲げる選手たちに、祝勝ムードはなし。バーレーン戦で先発フル出場したＤＦ瀬古歩夢は「決めた時はほっとしましたけど、また新たなサバイバ