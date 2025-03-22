元ＮＭＢ４８でタレントの渋谷凪咲が２２日までにインスタグラムを更新。オフショットを公開した。インスタグラムで「ファイルまとめたりしたら、ベンチでちょっと休憩したりもしましょ〜皆さま、毎日おつかれさまです」とオフィスの様なセットでのＯＬ姿を披露。ハッシュタグでは「夢のＯＬさん」とつづった。この投稿には「可愛い笑顔」「職場に、凪ちゃんみたいに可愛い人がいたら良いだろうなぁ」「めちゃくちゃ可愛い