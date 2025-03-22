お笑いコンビ「さや香」（新山＝３３、石井＝３６）が２２日、都内で行われた「美少女図鑑ＡＷＡＲＤ２０２５」でプレゼンターを務めた。今回で７回目の開催となる本オーディションのテーマは「爛漫（らんまん）」。美少女の原石たちが、秘められた才能を最大限に開花させてほしいという思いで定められた。グランプリには石川県在住の郄桑凛羽（たかくわ・りん）さん（１９）が輝いた。アワードを見守った新山は「こ