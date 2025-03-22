岐阜県大垣市の20代女性がはしかに感染していたことがわかり、県は女性が滞在した店舗などを公表し注意を呼び掛けています。 岐阜県によりますと、大垣市の20代の女性は、今月15日に発熱や頭痛などの症状があり、医療機関を受診したところ、はしかに感染していることがわかりました。 女性に海外渡航歴はなく、22日現在自宅療養中です。 女性は、15日午前10時から午後9時まで愛知県一宮市にある「どんどん庵一宮尾西