◆オープン戦・西武−DeNA（22日・ベルーナドーム）西武が5試合ぶりに失点し、16日からの連続無失点試合が4でストップした。無失点は41イニング目で途切れた。0―0の5回、この回から登板した3番手の中村祐太投手（29）が先頭打者の林琢真に右翼線二塁打を浴び、犠打、四球を挟んだ1死一、三塁から2番牧秀悟に右前打を許して先制点を奪われた。中村祐はその後も苦しみ、この回4点を奪われた。前夜（21日）に7投手の継