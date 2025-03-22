「オープン戦、巨人４−４ロッテ」（２２日、東京ドーム）ロッテの藤原がランニング本塁打を放った。七回、右中間への一打は、飛び込んだ右翼・キャベッジのグラブの先を抜けて転々。中堅・オコエも撮り損ねてフェンスにぶつかるなど処理にもたつく間に加速。快足を飛ばしてヘッドスライディングで生還した。「まあまあ、記録はホームランなんですけど。２つぐらいエラーがあったような。まあよかったです」と苦笑い。ランニ