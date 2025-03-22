ロックバンド「サザンオールスターズ」の桑田佳祐（69）が22日放送の日本テレビ系「withMUSIC」（土曜後7・56）に出演。「最後の夏フェス」と宣言して出演した昨年の「ROCK IN JAPAN 2024 in HITACHINAKA」（茨城・国営ひたち海浜公園）の思い出を語った。サザンオールスターズは昨年9月に、国内最大級の野外音楽祭「ロック・イン・ジャパン・フェスティバル」に出演。「最後の夏フェスにさせていただければ」と語った舞台で最