巨人で活躍した元木大介さんが２２日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」に出演した。この日のテーマは「プロ野球の２軍リーグイースタンＶＳウエスタン」。「巨人のファンというのがすごいコアで。２軍だけ見に来てるんです」と話し出した元木さん。「１軍に上がると、『頑張ってこいよ。帰ってくるなよ』って。コーチだっけ？みたいな」とファンの言葉を再現。ＭＣの浜田雅功が「１軍に上がったら、上の試合