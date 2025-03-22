文部科学省が請求した世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の解散命令について審理している東京地裁が、２５日にも解散の是非を判断する決定を出すことが関係者への取材でわかった。同地裁が文科省と教団側の双方に対し、２５日に地裁に来るよう伝えたという。文科省は２０２３年１０月、高額献金に関して教団に民法上の不法行為があるとして、宗教法人法に基づいて解散命令を請求した。昨年２月以降、同地裁で非公開の審問が開