「美少女図鑑ＡＷＡＲＤ２０２５」が２２日、都内で行われ、グランプリには石川県出身の郄桑凛羽（たかくわ・りん）さん（１９）が輝いた。今回で７回目の開催となる本オーディションのテーマは「爛漫（らんまん）」。美少女の原石たちが、秘められた才能を最大限に開花させてほしいという思いで定められた。グランプリの栄冠を手にした郄桑さんは「すごく今びっくりして嬉しい気持ちでいっぱいです。ありがとう