巨人・丸佳浩外野手（３５）が２２日のロッテとのオープン戦（東京ドーム）で走塁中に右脚を痛めて途中交代した。１点リードの６回にアクシデントは起こった。この日「６番・中堅」で先発出場していた丸は、二死二塁から右前適時打を放って一塁走者に。直後に大城卓の中越え二塁打で三塁まで回ったが、ベース手前で右足を痛め表情をゆがめながら足を止めた。この主力の「違和感」に阿部監督も瞬時に気づくと、すぐさま交代を告